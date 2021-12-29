Вице-министр: может расшириться список тех, кому придется обязательно прививаться от коронавируса

Правительство Литвы 29 декабря приняло решение об обязательной вакцинации от коронавируса работников системы здравоохранения и социальных работников. Правительство просит парламент рассмотреть этот проект в срочном порядке. Вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене сообщила, что в ближайшее время обязательно от коронавируса придется прививаться большему числу жителей.

"Трудно сказать, об этом надо говорить, в ближайшее время обязательная вакцинация может расшириться. В системе обороны и без того есть свой устав, там прививаются практически в обязательном порядке. Но на данном этапе важно как можно быстрее принять такой порядок в двух сферах", – сказала вице-министр.

По ее словам, если человек не согласится прививаться, то через три месяца ему грозит увольнение. Пока в списке остались лишь работники двух сфер - здравоохранения и социальной защиты.

"На решение повлиял новый штамм "омикрон", надо быстрее принимать решения, выявлять главные сферы, где больше риска, это сфера здравоохранения. Мы должны обеспечить предоставление услуг всем, не только больным COVID-19. Работники сферы здравоохранения из-за изоляции и других аспектов находятся в зоне повышенного риска. Это решение первого этапа. В будущем этот закон может быть пополнен другими группами профессий", – не скрывала Билотене-Мотеюнене.

Сначала, если есть возможность, нежелающему прививаться человеку предложат удаленную работу. Если такой возможности нет, то его отстраняют от работы без оплаты труда или переводят на другую должность, не требующую вакцинации. Если человек был отстранен, то через три месяца работодатель может его уволить в одностороннем порядке, если в стране по прежнему будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Билотене-Мотеюнене порадовалась тому, что несколько дней назад "паспорта возможностей" не было всего у 240 000 человек, которые были привиты по полной схеме 7 месяцев назад или переболели коронавирусом 7 месяцев назад.

Она напомнила, что защита от "омикрона" после ревакцинации повышается до 75%.

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