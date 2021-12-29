В преддверии Нового года башню Вильнюсской колокольни украсят видеопроекции

Накануне Нового года башня Вильнюсской колокольни оживет – праздничная инсталляция пригласит вас в путешествие во времени, которое символическим светом озарит чудесное превращение года. Современная инсталляция, уже третья за последние несколько лет, – это устойчивая и отвечающая сегодняшним настроениям альтернатива, да и демонстрируется она куда дольше – любоваться проекцией прохожие смогут с 31 декабря, 18.00 ч., до 1 января, 01.00 ч.

Освещенная со всех сторон 12-ю мощными проекторами колокольня поразит трансформациями форм и текстур своей башни.

На анимационную идею создателей этого шоу вдохновили Пражские куранты с астрономическим циферблатом, или Пражский Орлой, исполинский механизм которых, изготовленный в далеком 1490 г., показывает не только время, движение Солнца и Луны по созвездиям Зодиака, но и демонстрирует мини-спектакль с участием фигурок апостолов.

Представление на Вильнюсской колокольне позволит зрителям отправиться в путешествие сквозь эпохи, рассказывая, как в разные периоды истории измерялось время – от старейших архаических символов и возникших вслед за ними первых механизмов до современных прогрессивных устройств.

"Это проект, которого мы каждый раз ждем и воплощаем в жизнь с некоторым волнением. Здание колокольни со своей необычной структурой выделяется даже в мировом контексте, так что проекции на нем – это кропотливая, ювелирная работа, требующая сложных технических решений и серьезной подготовки. Это будет невероятный заряд праздничного настроения, и результат не разочарует никого", – вот что рассказал об инсталляции ее создатель Линартас Урнедис, глава компании Video Architects.

Foto: S. Žiūros nuotr.

Вильнюс присоединился к тем городам мира, которые отказались от новогодних фейерверков. С учетом рекомендаций отказаться от организации массовых празднеств 31 декабря на Кафедральной площади было решено не проводить никаких мероприятий подобного рода. Вильнюсский муниципалитет призывает всех выбирать безопасные и устойчивые развлечения, отказаться от фейерверков, представляющих опасность как для здоровья людей, так и для благополучия животных, к тому же дополнительно загрязняющих природу, и не бывать в местах большого скопления людей.

1 января, с 1.00 ч. до 8.00 ч. колокольня будет украшена литовским флагом.

Как изменится организация дорожного движения и графики курсирования ночных автобусов

Несмотря на то, что вечером накануне Нового года на площади, рядом с Рождественской елью, мероприятия проводиться не будут, Вильнюсское городское самоуправление все же позаботилось о том, чтобы жители и гости столицы, возвращаясь из кафе и с прогулок по празднично украшенному городу, имели возможность выбрать общественный транспорт. Ночью с 31 декабря на 1 января по маршрутам 101N, 102N, 103N, 104N и 105N будут курсировать автобусы.

Ночные автобусы повышенной вместительности будут курсировать примерно с 23.00 ч. до 3.00 ч.: с 23.00 ч. до 1.00 ч. – каждые 45–50 мин., а с 1.00 ч. до 3.00 ч. – каждые 30–35 мин.

Расписание движения ночных автобусов по маршрутам можно найти на www.judu.lt

31 декабря общественный транспорт в течение дня будет курсировать по обычному будничному графику. 1 января – по расписанию выходного дня (воскресенья).

В новогоднюю ночь будет ограничено движение по улицам Врублевске, Швянтараге, Барборос Радвилайтес, Майроне, и на подступах к ним: проезд автомобильного транспорта, за исключением общественного, здесь будет запрещен с 31 декабря, 22.00 ч., до 1 января 2022 г., 01.00 ч.

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