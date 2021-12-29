Правительство Литвы передало на рассмотрение в парламент список работников, которым придется прививаться

Правительство Литвы передало на рассмотрение в парламент список работников, которым придется прививаться в обязательном порядке. В него вошли врачи и социальные работники. Парламент прося принять проект в срочном порядке.

Согласно проекту, если в стране из-за болезни вводится режим чрезвычайной ситуации или карантин, то работникам определенных сфер придется прививаться в обязательном порядке до получения иммунитета.

В проекте сказано, что такие требования коснутся людей тех профессий, которые связаны со сферой здравоохранения, а также социальной защиты.

Ранее был представлен проект, согласно которому, в обязательном порядке должны были прививаться работники сферы образования, госсектора и представители армии, однако в новой редакции от этого отказались. Причина - "на данный момент целесообразно применять это требование в тех сферах, где удаленная работа невозможна, но при этом важно сохранить предоставление услуг".

Исключение составляют работники, которые не могут прививаться по медицинским показаниям или переболевшие работники (пока у них есть иммунитет).

Непривитые работники не смогут работать контактно: если их работа позволяет, они смогут работать удаленно, если нет – их должны перевести на другую должность, а если такой возможности нет – их отстранят от работы и не будут платить зарплату.

Через три месяца после отстранения работодатель может в одностороннем порядке расторгнуть с ними договор. Выходное пособие в таком случае выплачивать не будут.

Если парламент примет это предложение, то закон вступит в силу с 14 февраля 2022 г.

Парламент обсудит этот вопрос 11 января.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!