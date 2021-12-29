Правительство Литвы дополнительно ужесточило правила выдачи "паспорта возможностей"

Министерство внутренних дел (МВД) в среду представило правительству Литвы дополнительные изменения к порядку выдачи "паспорта возможностей". На этот раз – отказ от тестов на антитела для выдачи документа тем, у кого они есть. Это коснется привитых жителей, которые продлевают документ, сдавая эти тесты, вместо того, чтобы прививаться бустерной дозой. Правительство это предложение одобрило.

Это предложение объясняют распространением нового штамма "омикрон".

"Омикрон" больше всего отличается от выявленных на данный момент штаммов. Возможно, от этого штамма хуже защищают вакцины, особенно если после вакцинации прошло много времени. Научные исследования и наблюдения подтверждают эффективность трех доз вакцины. Привиться бустерной дозой можно спустя 3 месяца после полной схемы вакцинации.

Ревакцинацию акцентирует и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, поэтому жителям надо ревакцинироваться, а не сдавать тесты на антитела", – сказано в документе МВД.

Предлагается также сделать так, чтобы жители, которые до принятия этого постановления сдали тесты на антитела и на их основе продлили срок действия "паспорта возможностей", могли пользоваться и не больше 60 дней.

"Больше половины случаев "омикрона" в Литве - не привозные и не связаны с привозными, поэтому можно утверждать, что болезнь уже распространяется в нашей стране", – сказано в документе.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что порядок не меняется и для переболевших.

"Что касается переболевших, то появление "омикрона" показывает, что альтернатив нет. Важно пригласить на вакцинацию как можно больше людей, у которых нет иммунитета, полученного в результате болезни", – сказала она.

Принятый порядок вступает в силу с 10 января 2022 г.

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