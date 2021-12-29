Курьер Omniva рассказала об условиях работы: насмешки и неоплаченные сверхурочные часы

В редакцию портала обратились курьеры Ominva LT, которые рассказали об условиях работы в компании. Они рассказали о насмешках, неоплачиваемой сверхурочной работе и даже о

возможной подделке подписей. Представители компании эту информацию опровергают.

В редакцию Delfi обратилась работающая в Omniva LT женщина, которая рассказала, что сейчас с работы увольняют людей и велят им уходить по собственному желанию.

"Увольняют тех, кто давно работает, у кого договор на определенный срок уже не действует. Когда руководителя спросили, почему все так происходят, он ответил, что людям оказывают услугу. Сейчас уйти по собственному желанию велено 10-15 работникам. Работники говорят, что уходят потому, что на них оказывают давление, начальница смены некрасиво ведет себя с ними, обговаривает, насмехается над ними", – рассказала женщина.

По ее словам, курьеров заставляют работать сверхурочно и не оплачивают это время работы, им угрожают увольнением, подделывают подписи на документах, связанных с безопасностью труда.

Журналист портала обратился в компанию Omnivа LT. Представитель компании Милда Янкауските сказала, что к работникам в компании относятся с уважением, никого не заставляют работтаь сверхурочно.

"Перед праздниками Omniva LT, как и другие подобные компании, пополняет штат своих сотрудников. Их принимают на работу на определенный срок. Однако со многими из них договор потом продлевают. Те, кто не хочет оставаться на этой работе, после праздников уходят. Это естественная смена персонала. Никакие незаконные действия, формы давления не практикуются. Все процессы проходят в рамках законов ЛР и установленных внутренних правил компании", – сказала она.

"О возможности сверхурочной работы с каждым работником говорят отдельно, их спрашивают, могут ли они это делать. Если человек соглашается, все сверхурочные часы работы учитываются и оплачиваются. Люди, которые представились работниками Omniva LT, всегда могут обращаться к своему начальству и задать ему волнующие вопросы, прокомментировать ситуацию, узнать о внутреннем порядке, действующих в Литве законах. Если работнику кажется, что его права нарушают, он всегда может обращаться в соответствующие госучреждения. Мы верим, что со всеми работниками поступают справедливо, каждый день стараемся создать хорошие условия и рабочую атмосферу. Мы рады, что в этом году команду Omnivа пополнили почти 200 новых работников", – сказала пресс-секретарь.

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