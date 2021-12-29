О Рождестве в Вильнюсе пишут в зарубежных СМИ: хвалят и елку и сам город

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Kalėdos Vilniuje užsienio žiniasklaidoje Foto: European Best Destinations

Вильнюсская елка и в этом году попала в списки самых впечатляющих елок, составляемые мировыми СМИ. Вильнюс рекомендовали посетить на Рождество и на праздники, как одно из самых интересных мест Европы.

Зарубежные журналисты и блогеры из Великобритании и Польши, посетившие столицу Литвы в праздники, рассказывали о своих впечатлениях и рекомендовали посетить этот город в праздники. "Впечатляющая елка, созданная под впечатлением от снежных кристаллов, символизирует белую вильнюсскую зиму и желает светлого Рождества", – писала журналистка итальянского Corriere Аллессандра Магги. Вильнюсскую елку, как одну из самых красивых елок в мире, упоминал американский телеканал Matador Network, парижеский Galaries Lafayettе, портал Euronews, британский портал Wanderlust и др. О Вильнюсе писала и британская газета The Guardian. Вильнюсская елка сохранила высокую позицию и в европейском рейтинге European Best Destinations. По данным агентства Go Vilnius, о вильнюсской елке писали более чем в 50 публикациях, которые прочли больше 150 млн. людей в разных странах мира. Британский журналист Энди Моссак рассказывал о Вильнюсе по радио BBC. Польские блогеры Мартин и Анна Новаки, авторы GdzieWyjechac.pl, подготовили видеосообщение о Вильнюсе. По словам директора Go Vilnius Инги Романовскене, творческое Рождество в Вильнюсе не только помогает делать Вильнюс заметнее в зарубежных СМИ, но и привлекает туристов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!