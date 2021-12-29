Эксперты: остановка транзита "Беларуськалия" не должна сильно повлиять на экономику Литвы

Прекращение транзита продуктов крупного производителя удобрений "Беларуськалий" не окажет значительного влияния на экономику Литвы, считает большинство опрошенных BNS экономистов.

Информационное агентство BNS обратилось к 15 экономистам и экспертам с просьбой оценить, окажет ли прекращение транзита удобрений "Беларуськалия" значительное влияние на экономику Литвы.

7 опрошенных заявили, что значительного влияния на экономику остановка транзита не окажет, а 4 полагают, что окажет. Двое указали, что прямое влияние будет невелико, однако косвенное - достаточно сильным. Один эксперт утверждал, что в долгосрочной перспективе влияния не будет, однако в краткосрочной - воздействие будет ощутимо. Еще один опрошенный указал, что более ощутимое влияние будет оказано на правовые принципы государства, а не на экономику.

Временная проблема, затрагивающая несколько предприятий

Эксперты, утверждающие, что прекращение транзита удобрений не окажет значительного влияния на экономику, заявляют, что вопрос касается только нескольких компаний - компании "Литовские железные дороги" и Клайпедского порта, поэтому только эти компании ощутят значительное воздействие.

"Потери будут локализованы, убытки понесет компания ЛЖД, Клайпедский порт, еще несколько компаний, некоторую часть дохода потеряет госбюджет, однако значительного макроэкономического эффекта не будет", - заявил экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

Он полагает, что из-за потери транзита рост внутреннего валового продукта в 2022 году будет более медленным - на 0,2-0,3 проц. пункта.

"Несмотря на то, что объемы перевозок товаров "Беларуськалия" в Литве очень велики, основные компании-перевозчики - это госпредприятия. Это значит, что возможные убытки будут компенсированы. Это может означать дополнительную нагрузку на госбюджет, однако значительного воздействия на экономику Литвы это не окажет", - заявила глава Отдела исследований и анализа агентства по развитию предпринимательства Versli Lietuva Йоне Каляндене.

Экономисты отметили, что транспортные услуги, оказываемые для перевозки белорусских удобрений, составляют небольшую часть экономики Литвы. Кроме того, некоторые эксперты обратили внимание, что ситуация оказала значительное влияние на политику Литвы, а не на экономику.

Литва потеряет доходы, возможен дополнительный ущерб

Всё же некоторые эксперты полагают, что прекращение транзита может значительно повлиять на экономику, так как государство потеряет доходы, кроме того, прекращение транзита может вызвать дополнительные ограничения.

"Пока не сложилась полная картина, сколько непосредственно Литва потеряет от прекращения транзита из Беларуси, а также насколько пострадают связанные с этим бизнесом компании в Литве. С другой стороны, из-за прекращения этого транзита могут появиться дополнительные производные убытки, которые мы пока не можем предусмотреть или о них не идет речь", - заявил профессор Факультета экономики и бизнеса Каунасского технологического университета Ритис Крушинскас.

Профессор университета ISM Тадас Шараповас заметил, что, если из-за прекращения транзита нужно будет выплатить штрафы компании "Беларуськалий", тогда это окажет значительное влияние на экономику Литвы. Он полагает, что в случае договоренности о компенсации убытков Литвы ЕС или другими странами, которые ввели санкции, это влияние не будет значительным в среднесрочной перспективе.

Профессор Факультета экономики и бизнес-администрирования Вильнюсского университета Ромас Лазутка считает, что разногласия могут распространиться и на другие грузы из Беларуси и других стран через Беларусь, а также из Клайпедского порта в эту и других стран через Беларусь.

Экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене отметила, что ситуация чуть не закончилась политическим кризисом, а это показывает слабые места государства.

"Эта ситуация обнажила уязвимость модели работы в тандеме порта и железных дорог: хотя геополитические отношения с восточными соседями с 2014 года сильно обострились, не были предприняты меры по диверсификации грузопотоков и снижению политических рисков в этом бизнесе", - отметила Гените-Пикчене.

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