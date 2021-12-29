Коронавирус в Литве: 1948 новых случаев и 17 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1948 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

11 скончавшихся не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки 1815 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 22 175 прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1072 человека – на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 109 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11 тыс. молекулярных (ПГР) и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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