Погранслужба Литвы: за сутки на границе с Беларусью развернули 14 мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники развернули 14 мигрантов, пытавшихся попасть в Литву из Беларуси в запрещенных местах, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в среду.

Применять служебное оружие на границе литовским пограничникам и помогающим им военным в течение минувших суток не пришлось.

По гуманитарным причинам в страну во вторник не впустили ни одного иностранца.

Рядом с Друскининкайским самоуправлением во вторник со стороны Беларуси были слышны автоматные и пушечные выстрелы. Недалеко от границы в направлении Гродно находится Гожский полигон.

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В Латвии на протяжении трех недель фиксируется возросшее количество попыток нелегального пересечения границы. Во вторник пограничники Латвии не пропустили в страну 47 человек.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть почти 8 тысяч мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

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