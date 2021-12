"(Не)Простая история" Рафаиласа Карписа: песни на идиш напоминают мне моих бабушек и домашний уют

У кого-то Литва ассоциируется со вкусными блюдами, другие слышали о хороших дорогах, баскетболе, Fintech'е, театре или оперном искусстве, политике. За всеми этими достижениями стоят конкретные люди разных национальностей и культур, живущие среди нас.

(Не)Простые истории" - совместный проект портала Delfi.ru и Rusradio.lt. Эти истории в нашей студии рассказывают люди, благодаря которым о Литве узнают во всем мире.

Первым участником эфира стал известный литовский оперный Рафаилас Карпис. Он рассказал своей карьере исполнителя, детстве, восприятии музыки и многих других интересных нюансах профессии ведущему Эрнесту Алесину.

– Добрый день, Рафаилас. Сегодня мы будем говорить о том, что нас окружает. Тебя в первую очередь знают, как поющего человека. Это то, чем ты занимаешься с детства?

– Да, с детства, с музыкальной школы и на протяжении всех последующих лет.

– Одна из самых замечательных историй от тебя о том, как ты пришёл в хор Ąžuoliukas (Дубок - лит). Как я понимаю, там начинались все интересные судьбы мальчиков нашей страны?

– Я уверен, что у большинства тех мальчиков, которые пришли в хор, судьбы были интересные и весёлые. История такая. Мама привела меня в Ąžuoliukas после того, как в музыкальной школе имени Балиса Дварионаса мне предложили повторять курс, поскольку я был ещё маленький. Однако с моей мамой такое не сработало. Она сказала: "На второй год моего сына не оставят! Я поведу его в Ąžuoliukas". Вот там уже начались по-настоящему интересные познания, поскольку этот коллектив сплачивает не только в пении, но и в общении тоже. Там было очень много моментов, которые я часто вспоминаю и считаю, что они были ключевыми в формировании моей личности.

– Ąžuoliukas для Литвы и художественный руководитель насколько значимы в твоём понимании?

– На данный момент у руля второй художественный руководитель Витаутас Мишкинис. Это мой профессор и учитель. Основал хор Германас Перелштейнас. Это уникальная личность, поскольку он нашёл в себе силы после ссылки в Сибирь организовать такой хор как Ąžuoliukas. На сегодняшний день большинство профессиональных хоров, которые существуют в Литве, каким-то образом всё равно связаны с именем Германаса Перелштейнаса, поскольку он был педагогом многих на нынешний день знаменитых и самых выдающихся дирижёров. Ąžuoliukas вместе с Германасом Перелштейнасом и Витаутасом Мишкинисом являются иконой хоровой жизни.

– Сегодня ты уже хорошо понимаешь и представляешь, что репертуар имеет большое значение. Насколько в твои времена в Ąžuoliukas репертуар устраивал лично тебя?

– Ну, в то время у меня не было такого критерия "уcтраивает или нет". Тогда я просто пел то, что было нужно, что решили руководители. В то время мы пели очень сложные репертуары, например, такие грандиозные произведения, как "Реквием" Моцарта. Нас даже на подмогу приглашали петь "Реквием" Берлиоза и другие произведения. В то время был довольно сложный классический репертуар, который требовал ещё и углубления в него, а не просто прослушивания и поверхностного интереса. Раньше это было более востребовано. Сегодня люди почему-то не желают долго задумываться, а хотят получить какое-то быстрое наслаждение, музыкальный фаст-фуд, я бы так сказал.

– Хулиганили в период школы и Ąžuoliukas?

– Конечно. В этом и есть весь цимус. Ты отвечаешь тому, что от тебя ожидают, но при этом находишь время и для себя, чтобы воплотить какие-то мальчишеские забавы.

– Мы всех гостей спрашиваем о профессиях их родителей. Светлая память Вашим родителям. В каких семьях рождаются такие люди, как ты?

– Моя мама всю жизнь работала в библиотеке имени Адомаса Мицкявичюса. Она устроилась туда в 19 лет и проработала там до самой смерти, до 60-ти лет. Мой отец был простым работником на заводе. Он также практически всю жизнь там проработал. Позже, когда уже не оставалось работы, он перешёл работать к своему другу на швейную фабрику.

– Как в семье, библиотекаря и человека с завода тебе прививалась любовь к музыке?

– Вы знаете, я на сто процентов уверен в том, что профессия моих родителей не говорит об их внутреннем мире. Несмотря на то, что мой папа работал на такой простой работе, он с молодости слушал джаз и у него была огромная коллекция джазовых пластинок. Мой отец был меломаном и даже мои любимые The Beatles, с которыми я рос, для него казались довольно простым вкусом. Он считал их мелодичными, но всё же скорее для развлечения. А вот джаз, джазовая классика уже были для него музыкой посерьезнее. Вот это он действительно ценил.

– Отец разрешал слушать пластинки без его присутствия?

– Да, конечно. Сначала он мне показал, как это всё нужно делать, как аккуратно с ними обращаться, а после разрешал. Потом я заметил, что он стал уже не так часто слушать пластинки и, когда мне было за двадцать, я забрал старый патефон у него. Сейчас у меня уже новый, но тот старый патефон "Радиотехника" один раз очень пригодился, когда мой друг, который уехал из Литвы в 91-м году, по возвращению сюда вспомнил, что когда-то перед отъездом он подарил своему другу альбом Джона Леннона Plastic ono band. Тогда мы встречались у одного из друзей, и этот старенький патефон очень понадобился, поскольку тогда ни у кого вокруг его не было. Тогда я первый раз услышал эту пластинку.

– Мы обязательно должны сейчас поговорить про The Beatles, поскольку я и ты с нетерпением ждали фильма об истории группы. Среди развлекательной части твоей деятельности есть проект, связанный с The Beatles. Расскажешь о нём?

– Да, конечно. Это проект, который мы показываем на протяжении уже 7 или даже 8 лет вместе с моим коллегой и близким другом Йокубасом Барейкисом, а также живой группой. Мы назвали этот проект The Beatles istorijos. Мы отобрали малое количество песен, поскольку The Beatles это непочатый край шедевров. Мы поём их песни, а в промежутках рассказываем истории о том, как они встретились, как развивалась их карьера, как они снимали свои первые фильмы, как рождались их песни. Обо всём этом мы рассказываем и в хронологическом порядке исполняет песни. Мы поём только The Beatles, не исполняем песни, которые были созданы участниками группы по отдельности. Вот так мы идём от альбома Please Please Mе до Let it be.

– То есть у вас есть план лет на двадцать перёд?

– Не знаю [смеётся].

– Ты сам сказал, что ты начинал с The Beatles. Скажи, как сопоставима классика, когда мы говорим про оперу, и популярная на то время музыка? У тебя это ведь как раз дополняет одно другое, а не мешает?

– В вокальном смысле это очень разные вещи. Если на неделе есть классическое вокальное исполнение, то лучше не петь музыку The Beatles, поскольку это просто разные вокальные школы. Однако с другой стороны это ровно такое же профессиональное исполнение и подход к бублике. Это то, что я очень люблю, поэтому иногда я себе позволяю петь то, что близко моей душе.

– Скажи, а на это рождество ты исполнял в Каунасе на открытии ёлки рождественскую песню Джона Леннона и Йоко Оно Happy Xmas (War is over). Тебе предложили репертуар или же ты сам выбирал песню, которую споёшь?

– Это было наше общее решение, поскольку для такого праздника, для зажжения елки эта песня подходит больше всех. Слова истины, которые там есть "War is over, if you want it", должны звучать каждый день.

– У нас маленькая страна и она относительно недавно вернула себе независимость (всего 30 лет). Тебе нередко предоставляется возможность представлять нашу страну, например, доводилось петь национальный гимн на различных мероприятиях. Это, наверное, пик, наивысшая степень. В Америке, например, все большие звёзды на спортивных мероприятиях поют гимн. Насколько это волнительно петь гимн нашей страны?

– Ох, это очень волнительно и не так просто. Кажется, что его спеть очень легко, но когда ты выходишь, например, в центральный круг баскетбольной арены и видишь, что собралось минимум 10 тысяч человек, то невольно начинаешь дрожать. Я думаю, что это довольно сложно передать. Те эмоции можно ощутить только, стоя там. Да, это тоже было в моей карьере.

– Забыть слова в такой момент легко?

– Не забыть, а перепутать, поскольку часто ты стоишь и думаешь. Ты знаешь этот текст на сто процентов, но порой ты начинаешь задумываться о каких-то совсем других вещах, начинаются странные помехи. В такой момент самое главное – это уверенно петь и думать, что заложено в эти слова. Именно тогда это получается очень естественно и искренне.

– Ты понимаешь в такие моменты, что тебя ценят? Для тебя это дорого стоит, исполнять гимн своей страны?

– Да, я очень горжусь тем, что меня приглашают. Кстати, ещё был один очень интересный момент, если говорить о гимнах. Когда-то вильнюсская команда, которая на то время называлась Lietuvos rytas играла против Тель-Авивского "Маккаби", я уговорил организаторов матча спеть оба гимна, поскольку я их знаю. В последствии этого "Маккаби" так и не выиграл у нас ни разу.

– Несмотря на пандемический год и год до пандемии в Литве отмечалось 300-летие одного из самых часто упоминаемых евреев, а именно Виленского Гаона. Тебе довелось немало принимать участие в мероприятиях вместе с министерством культуры, было много онлайн-концертов, например, в Африку. Литовская дипломатическая служба представила историю еврейской культуры мировому сообществу. Я видел последние мероприятия, когда ты был в Канаде и выступал после пандемии. Расскажи пожалуйста о такого рода мероприятиях, кто именно на них приходит? Ведь ты своим присутствие говоришь не только про еврейскую культуру внутри нашей страны, но и о всей Литве в первую очередь.

– Да, ты прав. Было намечено много гастролей. Год был обозначен не только 300-летием Виленского Гаона, но и был годом истории евреев Литвы. К сожалению, много концертов не состоялось и мы просто записывали их в зале Министерства культуры, которое не было с этим как-то связано. Мы просто попросили их записывать там концерты, поскольку здание министерства культуры когда-то было дворцом знаменитого еврейского купца, там работало множество еврейских организаций, например, радиостанция, редакции и так далее.

Однако всё же какие-то гастроли из намеченных у меня состоялись. Сперва я поехал в Копенгаген в начале июня. Вот, гастроли в Канаде были одними из немногих, которые тоже состоялись. Я очень рад, что там я успел спеть целых три концерта. Первый из них был посвящен 30-летию возобновления дипломатических отношений между Канадой и Литвой. Второй концерт уже был в Торонто в литовской общине. Это был очень трогательный момент, поскольку перед ним награждали людей, которые помогали и принимали участие в событиях 13 января, защищая наше только возрождающиеся государство. Третий концерт происходил в Торонто в одной из многих еврейских общин, а именно в реформаторской The Holy Blossom Temple. Там перед концертом также наградили семью, которая во время холокоста спасала евреев.

– Для тебя это важный вопрос в истории нашей страны?

– Да, конечно!



– Ты чувствуешь, что что-то изменилось в политике государства по отношению к национальным меньшинствам за последние годы? Стало ли больше понимания между литовцами и людьми другой национальности?

– Знаешь, мне сложно судить. Вот уже 18 лет, как я работаю в Национальном театре оперы и балета, а там за всё это время у меня даже не было мысли подумать о том, что я себя чувствую немного другим. Я в коллективе ощущаю себя всегда не просто своим, а ещё и уважаемым. Если смотреть по медиа, то да, я чувствую, что есть много уважения и всякие маргинальные выскочки осуждаются.

– Да, действительно, надо признать, что данная позиция последнее время стала ярче выделяться. Ты также был и в Германии? Вообще, в отличие от нас, тебе в 2021 году довольно повезло, поскольку после всех локдаунов ты больше нас путешествуешь. Однако, с другой стороны, это ещё и безумный график. Расскажи об этом, о путешествии в Германию?

– В Германии был очень интересный концерт, поскольку там на севере, на южном побережье Балтийского моря около границы с Польшей есть такой полуостров Узедом (Usedom), на котором проходит фестиваль музыки. Меня туда пригласил маэстро Давид Герингас, который является одним из самых выдающихся виолончелистов 20-ого века. Он тоже родился в Вильнюсе. Я был приглашён вместе к клайпедским камерным оркестром исполнят произведение "Забытые книги" лауреата национальной премии Анатолия Шендерова, к сожалению, уже оставившего нас.

Это произведение он создал после того, как в его руки попал сборник еврейских молитв, которые поют на Шабат, выпущенный в 27-ом году в Каунасе. Он сделал аранжировку этого произведения для голоса камерного оркестра. Его мысль была в том, чтобы это звучало не только по-еврейски, но и имело в себе некие литовские мотивы национальных песен, мотив полонеза, мотив славянских мелодий. Он хотел показать этим, какой мультикультурный Вильнюс был в довоенное время.

– У него это получилось?

– Я считаю, да.

– Какова была реакция публики?

– Положительная.



– А в Литве такое мероприятие удостоится внимания?

– Здесь это произведение исполнялось и не раз. Его исполняли Литовский Государственный симфонический оркестр, а также камерный оркестр имени Христофора. Мы это исполняли и в Вильнюсской синагоге, и в Каунасской филармонии. Это очень красивое произведение, которое нас может вернуть в то время, когда были написаны сами мелодии.

– Ты исполняешь и еврейскую музыку? Есть произведения на иврите и на идиш?

– В основном на идиш.

– Идиш является более современным языком, который появился позже иврита. Это доминирующий язык еврейской культуры в Литве, связанной с творчеством писателей, работой театра, а также с песнями. На каком языке тебе легче петь?

– Конечно, на идиш, поскольку я его слышал с детства и понимаю. Конечно же, если бы жили те, кто в детстве говорил на нём, то я имел бы возможность и сейчас говорить на этом языке. Иврит – это новая страница моей истории.

– Песни на идиш тебе ближе?

– Да, определённо. Они напоминают мне моих бабушек и домашний уют.

– Песни на идиш писались в разное время. Какие-то можно отнести к довоенному, а какие-то к военному времени. Однако они практически все довольно трагичны. Это большой вызов для артиста особенно, когда он понимает о чём поёт. Получаешь ли ты от публики какие-то эмоции, когда поёшь о военном времени? В чём прячется эта боль? И как реагируют на развлекательные песни?

– Я уверен, что это такая психотерапия, поскольку у меня есть личное восприятие трагедии, личное восприятие тех утрат, которые понесла каждая семья, в частности моя тоже. Пением я пытаюсь выразить, попробовать понять и передать то чувство несправедливости, которое было совершено над еврейским народом. Однако помимо этого есть и весёлые песни.

– Новейшая история чётко доказывает, и ты тому пример, что наша страна многонациональна и многохудожественна. Тот, кто представляет нашу страну где-то там за границей должен получать большое удовольствие.

– Я хотел сказать, что во время концерта публика тоже вникает сильно с сочувствием. Мы все еще раз переживаем независимость от нашей национальности, восприятия и трагедии, унося после концерта мысль о том, что это никогда больше не сможет повториться.

– Небольшой блиц. Отвечай так, как чувствуешь. Какой цвет ты бы выбрал: жёлтый, зелёный или красный?

– Жёлтый.

– Самый красивый город Литвы?

– Вильнюс.

– Самый красивый город мира?

– Вильнюс!



– Если не Литва, то какая страна?

– Литва.

– Место или места, которые иностранец должен увидеть в Литве. Что, по твоему, мнению важно?

– Вильнюс, Крестовая гора, Неринга, Каунас, Клайпеда, Кярнаве.

– Ты уже получил награду от городов Литвы?

– Нет, нет… Это я должен дать Вильнюсу награду за то, что имею возможность в нём жить.

– Дом или квартира?

– Дом.

– Кто занимается в Вашей семье хозяйством?

– Жена.

– Выбрали ли поставщика энергии?

– Да.

– Самокат, электромобиль или велосипед?

– Велосипед.

– Футбол или баскетбол? Какая команда?

– Нельзя выбирать между двумя эпопеями. Футбол и баскетбол! Футбол: Ливерпуль и вильнюсский "Жальгирис". Баскетбол: "Ритас" и "Жальгирис".

– Есть ли у тебя время на Интернет?

– Да.

– За чем ты следишь в Интернете?

– За событиями в мире.



– Есть ли любовь в Интернете? Можно ли найти любовь в Интернете?

– Не удалось!

– Расскажи, когда в последний раз известному оперному исполнителю Рафаиласу Карпису пришлось столкнуться с полицией?

– Последний раз меня просто остановили летом меня остановили, дали подуть в алкотестер и пожелали хорошего пути.



– Помнишь ли ты своего первого учителя?

– Да.

– Любимый и нелюбимый предмет школьных времен?

– Любимым предметом была история, а нелюбимым - химия.

– Самый дикий случай, который ты помнишь из школы?

– Дикий? Наверное, это была одна такая антисемитская выходка, когда я учился в 8-ом классе.



– Какого памятника не хватает в Литве?

– Памятник Джону Леннону уже есть…хотелось бы всей четвёрки как минимум. Не знаю, наверное, есть много персоналий, которые всё таки достойны памятника в нашей стране. Думаю, что эти люди еще живы, поэтому пусть им ещё не будет памятников.

– Любимое литовское блюдо?

– Не знаю… Хотел сказать драники. Картофельные блины во всех форматах. Люблю цеппелины, но не могу их часто есть.

– Главный литовский праздник?

– Я думаю, что День Независимости 16 февраля.



– Самый любимый твой праздник?

– Долгое время это был Новый год, но со временем он утратил свою значимость. Я думаю, что буду неоригинальным, назвав День рождения.



– Если вы ставите ёлку дома, то когда вы её наряжаете?

– Тогда, когда сосед её приносит, поскольку у него растут большие ёлки. Он спиливает их верхушки и уже третий год делится ими с нами. Мы оставляем само дерево живым. В прошлом году мы нарядили елку рано, в первых числах декабря. В детстве мы пару лет наряжали ёлку у меня дома и я всё время её очень хотел. Поскольку дома родители говорили мне, что евреи не наряжают ёлку. В такие моменты я говорил, что не хочу быть евреем, а хочу ёлочку.

Такое было в детстве. Сейчас мы наряжаем ёлку каждый год. Во-первых, сам принцип мне нравится, в этом есть что-то волшебное. Во-вторых, моя жена католичка, а дети определятся потом сами, что им ближе. Именно поэтому мы отмечаем все праздники. Мы отмечали еврейские праздники, например, в Хануку зажигали свечки. Мы также отмечаем и Рождество, поскольку это праздник другой половины моей семьи. Раньше мы всё время ездили к бабушке моей жены, которой, к сожалению, в этом году не стало. Эти праздники сплачивают семью и я их очень люблю.

– Три ассоциации с новогодними праздниками?

– Работа, снег и фейерверк.

– В конце хочу затронуть важную для каждого из нас тему. В 2021 году у тебя ещё один ребёнок пошёл в первый класс. Это важное событие. Насколько для тебя и супруги волнительно отправлять детей в школу?

– Это, безусловно, очень важно. Начинается новый круг спирали. Раньше, если вспомним каждый себя, то казалось, школа это что-то вечное и длится очень долго. Тогда восприятие времени было совсем другое, оно шло очень медленно. Сейчас кажется, что время бежит мгновенно. Когда дочка пошла в школу, то я вспомнил, как долго мне казалось нужно учиться в школе и, какое большое значение этот этап имеет. Глазами ребёнка кажется, что эта целая эпопея, которая неясно, когда закончится. Для меня же, как сейчас уже кажется, это всё прошло так быстро. Я хочу, чтобы у моего ребёнка этот этап прошёл как можно лучше, поэтому стараюсь и в это тоже вкладывать свое сердце.

