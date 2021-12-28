Наблюдаются проблемы с подключением к Swedbank

28 декабря сообщается о сбоях в подключении к услугам банка Swedbank.

На сайте банка сообщается, что невозможно подключиться к э-банкингу и мобильному приложению банка.

"В данный момент наблюдаются временные проблемы с подключением к э-банкингу и мобильному приложению банка. Мы решаем проблему и просим клиентов попробовать подключиться немного позже. Приносим извинения за возможные неудобства", – указал банк в комментарии Delfi.

Некоторые пользователи не могут подключиться к банку через мобильное приложение, то же самое предупреждение публикуется на manogile.lt, где сказано, что "В данный момент возможны сбои при расчете через банк SWEDBANK".

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