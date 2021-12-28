Не только без масок, но и без "паспортов возможностей": как проходил концерт SEL

На концерт SEL на Рождество на арене "Жальгирис" собрались тысячи зрителей. Каунасец, который был на концерте, рассказал, что публика совершенно забыла о правилах безопасности.

"Охрана была в масках, весь персонал - в масках, но большая часть зрителей была без масок. Реально защиты было немного", – сказал он.

Эпидемиолог, глядя на фотоснимки, приходят в ужас и напоминают, что на таком масштабном мероприятии должны были соблюдать все требования.

"В закрытых помещениях все должны быть в медицинских масках или респираторах. Особенно сейчас, когда в Литве распространяется "омикрон" – сказала LNK эпидемиолог Дайва Размувене.

Похоже, что и "паспорта возможностей" у зрителей не проверяли.

"У входа масса людей, большая часть, конечно же, без масок. Наличие "паспорта возможностей" никто не проверял, только билеты", – сказал мужчина.

Он сказал, что не чувствовал себя на концерте в безопасности.

"Что касается безопасности, это личное дело каждого. Но если участь ситуацию, было небезопасно", – заметил мужчина.

Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала Delfi, что в тот вечер, когда проходил концерт, в полицию никакие заявления о нарушении действующих правил не поступали. Сообщения через систему e.policija поступили в воскресенье и в понедельник, всего 5.

Расследование проводят и сотрудники Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ). "Будут высланы запросы ответственным ведомствам, организаторам и др.", – сказала LNK представитель службы Инга Шапокайте.

"НЦОЗ, службы посмотрят, выяснят, а потом подключатся другие ведомства, ведь за мероприятие отвечает администрация муниципалитета. Расследование будет", – сказал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Жители были возмущены двойными стандартами в Литве - родители не могут попасть на утренники к детям в детских садах и школах, а на арене собралось 15 000 и безо всяких средств защиты.

"Они, наверное, знают, чем рискуют. Не только своим здоровьем и жизнью, но и жизнью и здоровьем близких, родителей", – сказала другая собеседница журналистов LNK.

Эпидемиологи говорят, что после концерта SEL быстро выяснится статистика "омикрона", ведь один больной может заразить 10 человек.

"Инкубационный период тут намного короче, 7 дней не нужно", – сказала Размувене.

Участникам концерта грозят штрафы до 1500 евро.

"Могу повторить то, что два года назад говорил Аурелиюс Верига: зачем маски, надо мыть руки. Сегодня я могу сказать то же самое. Завтра завезут маски, их надо будет продать, скажут, надевайте маски. Люди живут с пандемией не первый день, всем все известно, это вопрос ответственности. Может у кого-то был лимонад или шампанское в руках, кто-то пил, пел, я не знаю. Это дело каждого человека. Все знают, все информированы", – сказал LNK исполнитель Эгидиюс Драгунас.

Несоблюдение действующих эпидемиологических требований не было единственной проблемой на концерте SEL. Полиция получила сообщение о кражах и нарушениях общественного порядка. К арене приезжала пожарная машина и полиция, поскольку на стоянке загорелся автомобиль.

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