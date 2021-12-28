До лета еще может быть несколько карантинов: если взглянуть на Данию и Англию, ждет сложный период

Если люди в Литве не будут прививаться и соблюдать действующие правила, то до лета может быть несколько карантинов, предупреждает аналитик данных, ученый Вайдотас Землис-Балявичюс.

Правительство уже ознакомило жителей Литвы с показателем, от которого будет зависеть введение жесткого локдауна - если в реанимации будут заняты 240 коек. Во вторник сообщили, что заняты 116 ковидных коек в реанимациях.

Премьер-министр Ингрида Шимоните и глава Минздрава Арунас Дулькис заметили, что если потребуется карантин, он будет непродолжительным (3 недели) и жестким. Землис-Балявичюс сказал Delfi, что введение карантина зависит от поведения людей.

"В Литве пока еще ничего не началось, но ситуация может измениться драматически. Как в Дании, так и в Великобритании количество новых случаев удвоилось в течение двух недель. И у нас может быть то же самое", – заметил он.

По словам ученого, пока сложно прогнозировать, какой будет ситуация в больницах Литвы.

"У нас во время "дельты" больных было больше, чем в Англии и Дании. Возможно, и во время "омикрона" их будет больше. Соответственно будем видеть, что будет у нас. В любом случае, когда количество случаев растет, больницы отстают на 2-3 недели, там посмотрим", – сказал ученый.

По его слова, плохо, что у нас низкий процент привитых среди людей старшего возраста. "И бустерной дозой у нас привилось в два раза меньше людей, чем в других странах. Если говорить о Дании или Великобритании, то и у нас будет такая ситуация, значит, ничего хорошего", – констатировал Землис-Балявичюс.

По его словам, если карантин и будет, то введут его в январе.

"Сейчас планировать жизнь можно лишь на неделю вперед. Во-первых, количество случаев должно быть рекордным. Если посмотреть, при каком количестве больных в декабре прошлого года заполнились реанимации, то это было по 4000 пациентов в день. Пока нет такого количества больных, сложно надеяться на то, что реанимации заполнятся быстро. Когда увидим этот рост ближе к 4000, тогда можем планировать", – сказал Землис-Балявичюс.

Он сказал, что надо делать, чтобы этого не было: "Бустерная доза дает защиту от распространения. Так давайте прививаться. Защита от больницы и реанимации остается даже при "омикроне", она немного слабее, особенно для пожилых людей, но достаточно высокая. Чтобы не были переполнены больницы, в первую очередь надо прививать пожилых людей. Молодежь должна прививаться, чтобы не распространять вирус. Единственное, что мы должны делать – прививаться".

Ученый считает глупостью статистику по "омикрону" в Литве. "Надо не о случаях сообщать, а о процентном соотношении. Сейчас проверяют в основном только въезжающих. Когда проверяешь только их, отсюда и проблема. Заявление о том, что у нас 59 случаев "омикрона" ни о чем не говорит ни о масштабах, ни о местах распространения. То же самое было с альфой, "дельтой"", – сказал он.

По словам Землиса-Балявичюса, неслучайно выбран показатель 240 коек. При такой заполненности реанимации ситуация в стране на самом деле будет плохая.

"Делайте все, чтобы этого не было. Показатель известен, вы что-то делаете ради этого? Нет? Получайте карантин. Это как с маленьким ребенком. А что делать? У нас в Литве как на концерте SEL, все делаем вид, что бережем себя, а потом идем и "тусим" без масок. Если общество такое, странно, что мы хотим, чтобы не было эпидемии: "Я буду поступать так же, не буду защищаться, ничего не буду делать, сделайте так, чтобы эпидемии не было". Так в жизни не бывает", – сказал аналитик.

Он согласен, что для обуздания ситуации достаточно 3 недель жесткого локдауна, но предупредил, что если ничто не изменится, локдаунов до лета будет несколько.

"Будет три недели. За это время люди получат возможность посидеть дома и подумать. Выехать они смогут только в магазин, в центр вакцинации. Через три недели получим эффект. Освободятся больницы, а потом начнется снова. За три недели больницы, наверное, немного опустеют. Потом достигнем снова нужного показателя, опять три недели карантина, и так до лета. Если подумать, три недели с середины января, потом наступит середина февраля – снова пара недель, если не привьемся, так и будем жить. Иного выхода нет", – сказал Землис-Балявичюс.

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