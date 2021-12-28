Партийный рейтинг: лидируют социал-демократы

Самой популярной партией Литвы остается партия социал-демократов, ее отрыв от других партий вырос за месяц, показывают опубликованные во вторник изданием Lietuvos rytas результаты опроса, который провела компания Vilmorus.

Согласно данным опроса, за находящуюся в оппозиции Литовскую социал-демократическую партию (ЛСДП) в декабре проголосовали бы 18,5% респондентов (в ноябре - 16,3%), на втором месте находится правящая партия консерваторов – 10,1% (11,5% в ноябре).

Оппозиционную партию Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) поддержали бы 7,9% опрошенных (в ноябре - 10,5%), входящий в правящую коалицию Союз либералов - 6,3% (5,6% в ноябре), оппозиционная Партия труда – 5,7% (5,2% в ноябре).

"Пять лет не было таких высоких рейтингов у ЛСДП и таких низких у ЛСКЗ. Этот результат партии "аграриев" - самый низких с 2016 года. Ушли Томас Томилинас, Саулюс Сквернялис, Агне Ширинскене. Всё это заметно", - добавил глава компании социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис.

За другие партии, включая и находящуюся в правящей коалиции Партию свободы, в Литве голосовали бы менее 5% опрошенных.

Опрос компании Vilmorus проводился 10-18 декабря.

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