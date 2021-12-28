Транзит удобрений таранит рейтинги правительства Литвы и его министров

Из-за транзита удобрений компании "Беларуськалий", продолжающегося несмотря на санкции США, снижаются рейтинги правительства страны, а недоверие к министру транспорта Марюсу Скуодису выросло почти вдвое, показал проведенный компанией Vilmorus по заказу издания Lietuvos rytas опрос общественного мнения.

Согласно данным декабрьского опроса, доверие правительству выразили всего 17,3% респондентов, недоверие - 47,8%. В ноябре эти цифры были 21% и 39,6%.

Руководитель компании Vilmorus Владас Гайдис заявил, что рейтинг правительства достиг низшей точки. Еще ниже рейтинг был только в 2009-2012 годах, когда премьером был А. Кубилюс".

М. Скуодиса в декабре положительно оценивали 9,5% респондентов, а отрицательно - 47%. Еще в прошлом месяце эти цифры составляли соответственно 13,1% и 25,1%.

Министра иностранных дел Г. Ландсбергиса в декабре оценивали положительно 15,3%, а отрицательно - 66,4%. В ноябре соответственно 21% и 59,8%.

Упали и рейтинги премьера Ингриды Шимоните. В декабре 30,5% респондентов оценивали ее положительно, отрицательно - 52%. В ноябре эти цифры составляли соответственно 33% и 49,6%.

Из-за продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия" М. Скуодис и Г. Ландсбергис подали премьер-министру прошения об отставке, однако она их не приняла.

Правительство утверждает, что санкции США просто не распространяются на литовские предприятия, однако заявляют, что ищут способ расторжения договора с "Беларуськалием" для компании Литовские железные дороги.

Пятерка лидеров

Президент Гитанас Науседа продолжает оставаться политиком, которого в стране оценивают наиболее положительно, за месяц пятерка лидеров не изменилась, показал опрос.

В декабре президента оценивали положительно 52,5% жителей (в ноябре - 54,5%), отрицательно его оценивали 27,2% (в ноябре 25,2%).

На втором месте в рейтинге политиков остается лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте. 43,8% опрошенных оценивали ее положительно, 26% - отрицательно (в ноябре 44,1% и 23,2%).

На третьем месте мэр города Каунаса Висвальдас Матийошайтис, его положительно оценивают 43,3% (в ноябре 42,4%) жителей, а отрицательно - 21,5% (в ноябре 21,4%).

На четвертом и пятом месте по положительным оценкам председатель сейма Виктория Чмилите-Нельсен и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Опрос компании Vilmorus проводился 10-18 декабря.

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