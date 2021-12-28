Во второй половине недели погода изменится

В ближайшие дни в Литве будет по-зимнему холодно и красиво, а во второй половине недели ожидается потепление.

28 декабря без осадков. На западе будет дуть сильный ветер, до 15–17 м/с. Днем 3–8 градусов мороза.

29 декабря ночью без осадков, днем на западе возможен небольшой снег, местами гололед и метель. Ночью будет 5–10, на востоке местами до 12 градусов мороза, днем 2–7 градусов мороза.

30 декабря во многих районах ожидаются осадки, ночью небольшие. В большинстве районов прогнозируют гололед, местами туман. Ночью будет 3–8, на востоке 9–11 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла.

31 декабря ночью во многих районах ожидаются осадки, днем в большинстве районов дождь. Местами туман, гололед. Ночью будет от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем 1–6 градусов тепла.

1 января во многих районах прогнозируют осадки, ночью в основном дождь. Вечером гололед. Днем усилится северо-западный ветер до 15–17 м/с. Ночью и днем будет 0–5 градусов тепла.

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