Погранслужба Литвы: за сутки на границе с Беларусью развернули четверых мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники развернули 4 мигрантов, пытавшихся попасть в Литву из Беларуси в запрещенных местах, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) во вторник.

Применять служебное оружие на границе литовским пограничникам и помогающим им военным в течение минувших суток не пришлось.

По гуманитарным причинам в страну в понедельник не впустили ни одного иностранца.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7647 мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

В воскресенье литовские пограничники развернули 8 иностранцев, в субботу - 14, в пятницу - 7, в четверг - 5, в среду - 8.

В Латвии на протяжении трех недель фиксируется возросшее количество попыток нелегального пересечения границы. В понедельник пограничники этой страны не пропустили в страну 75 человек.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.

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