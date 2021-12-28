Коронавирус в Литве: 1596 новых случаев, 18 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1596 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

17 скончавшихся не были привиты или были привиты частично.

1840 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 20 тыс. 889 прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1133 человека – на несколько десятков меньше, 116 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 8,9 тыс молекулярных (ПГР) тестов и 7,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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