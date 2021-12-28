Эпидемиолог: в середине января штамм омикрон станет доминирующим в Литве

Омикрон станет доминирующим штаммом коронавируса в Литве в середине января, заявила эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене.

"В середине января – наверняка. Я не могу точно сказать, что 15 января он будет доминирующим, но в январе точно охватит всю Литву", - сказала Размувене BNS в понедельник в ответ на вопрос о том, когда новый штамм коронавируса станет доминирующим в Литве.

По ее словам, в настоящее время в Литве выявлено 59 случаев омикрона, и до сих пор нет однозначных ответов по поводу нескольких сотен подозрительных проб.

"По данным на 27 декабря, один или несколько случаев были зарегистрированы в восьми из десяти округов, больше всего - в Вильнюсском", - сказала эпидемиолог.

Средний возраст инфицированных - 30 лет, самому молодому - 8 лет, а самому старшему - 64 года.

В настоящее время никто из пациентов не проходит лечение в больницах, но у подавляющего большинства наблюдаются симптомы, присущие этой болезни.

Более половины выявленных случаев являются привозными или связаны с поездками, треть пациентов не осведомлены об обстоятельствах заражения, а около одной седьмой случаев связаны со вспышками.

"Я пока не знаю, сколько сейчас таких вспышек", - пояснила она.

Привозные случаи, по мнению эксперта НЦОЗ, связаны "как с европейскими, так и с неевропейскими странами".

"То есть и США, Африка. Конечно, в основном из Европы: Великобритании, Дании и Чехии", - сказала Размувене.

По данным Департамента статистики, в настоящее время в Литве 16,9 тыс. человек по-прежнему больны коронавирусом.

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