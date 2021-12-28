С 28 декабря в Литве меняется порядок выдачи "паспорта возможностей"

Со вторника "паспорт возможностей" обязателен и для детей с 12 лет и двух месяцев.

Он потребуется подросткам в местах торговли и развлечений, документ не требуется в школах и на внеклассных занятиях. До сих пор документ требовался подросткам с 16 лет.

"Паспорт возможностей" взрослых, привитых двумя дозами вакцины будет действовать 7 месяцев, чтобы его продлить надо привиться бустерной дозой. С 28 декабря вводится срок годности для "паспорта возможностей" - 210 дней (7 месяцев) с момента полной вакцинации.

Срок действия документа будет ограничен для людей с 16 лет, привитых вакциной Comirnaty или Spikevax, Janssen или Vaxzevria по полной схеме. Работники определенных сфер, которые не привились бустерной дозой, должны будут регулярно тестироваться, как это делали непривитые.

Тестироваться придется непривитым работникам сферы здравоохранения, социальных услуг, образования, кроме того, это коснется провизоров, водителей-дальнобойщиков, военных, работников сферы досуга, развлечения, общепита, торговли, производственного сектора.

Как и до сих пор, 7 месяцев будет действовать "паспорт возможностей" переболевших ковидом, два месяца – после положительного теста на антитела.

Минздрав Литвы отмечает, что срок годности "паспорта возможностей" привитых лиц до 18 лет не ограничен.

Как и до сих пор, "паспорт возможностей" надо обновлять каждых два месяца.

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