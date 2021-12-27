Еврокомиссар: ЕК будет реагировать на шантаж Китая с согласия ЕП и стран ЕС

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс утверждает, что Еврокомиссия могла бы реагировать на экономический шантаж Китая и третьих стран против одного из членов ЕС, однако для этого требуется, чтобы Европарламент и члены ЕС одобрили это предложение Еврокомиссии.

Такое предложение комиссии в понедельник по причине экономического давления Китая на Литву он обсудил с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Комиссия могла бы реагировать, если третьи страны используют экономический шантаж против стран-членов – после оценки может быть дан пропорциональный ответ на них", – сказал BNS еврокомиссар Синкявичюс, ответственный за вопросы окружающей среды, водные ресурсы и рыбоводство.

По словам президента, наряду с объявленным ЕК инструментом, призванным бороться с применением экономического насилия для разрешения ситуации в связи с действиями Китая в отношении Литвы, важны и совместные и оперативные действия ЕС.

"Мы обязаны предусмотреть финансовые инструменты, которые бы помогли отечественному бизнесу справиться с дисбалансом оборотных средств. Мы должны использовать дипломатические средства в общении с партнерами Литвы по экспорту и импорту на Старом континенте, в США и на других рынках, а также консультируясь с Еврокомиссией", – цитируются слова Науседы в пресс-релизе.

По словам Синкявичюса, пока Литва не может попросить о такой помощи, поскольку эту меру еще должны одобрить Европарламент и страны-члены ЕС. По его словам, такая мера со стороны Еврокомиссии может появиться в лучшем случае через полгода.

"Я думаю, что это займет какое-то время, по крайней мере, полгода, с точки зрения межведомственного соглашения по этой мере, также многое будет зависеть от председательства Франции, когда она возьмется за этот вопрос", - сказал Синкявичюс.

На прошлой неделе издание Коммунистической партии Китая Global Times сообщило, что Пекин может ввести и официальные экономические санкции против Литвы.

Китай в последнее время выражал протесты из-за развития Литвой связей с Тайванем, открытия представительства этого острова в Вильнюсе. Осенью Китай остановил грузовые поезда в Литву, выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил лимиты кредитов для литовских предприятий и повысил цены, кроме того, вычеркивал Литву из таможенных систем.

Также сообщается, что Китай оказывает давление на зарубежные компании, чтобы они не использовали в своем производстве производимые в Литве компоненты.

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