В Литве зафиксировано почти 60 случаев "омикрона"

По новейшим данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) (25 декабря), в Литве подтверждены 59 случаев штамма "омикрон".

"Младшему из заболевших 8 лет, а старшему – 64. 48% случаев - привозные, остальные связаны с привозными или с очагами, были и те, кто не мог назвать, где мог заразиться, но за границей эти люди не бывали", – сказала Delfi эпидемиолог Дайва Размувене.

По словам эпидемиолога, заболевшие приехали из Великобритании, Чехии и Дании.

"Большая часть (91%) заболевших чувствовала симптомы, однако никто из них в больницу не попадал", – заметила специалист.

Мэр Шяуляя Артурас Висоцкас в фейсбуке сообщил: "В городе зафиксирован штамм "омикрон". Праздники - это приятно, но надо беречь себя. Особенно осторожными должны быть владельцы "паспорта возможностей". Часто этот документ вводит в заблуждение, люди бывают уязвимы. Поэтому риск заражения высок. Поэтому привившиеся должны сделать бустерную прививку. Пока вы не привились в третий раз - будьте особенно осторожными. Часто "паспорт возможности" уже ничего не значит. Пример - Бельгия, Дания и др. страны, где привиты 90% населения. Там сейчас закрывают театры и другие места совместного времяпрепровождения.

Только вы способны остановить распространение болезни. Для этого надо лишь немного подумать своей головой. Прошу так и делать! Думать легче, если вы идете гулять в парк или на горку с санками".

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