Истребители НАТО сопроводили российские военные самолеты

Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном пространстве над Балтикой, сообщило Минобороны.

Как 21 декабря, так и 22-ого истребители НАТО опознали самолет легкой атаки "Ил-20", летевший из континентальной части России в Калининградскую область и вернувшийся обратно.

Оба раза самолеты летели с выключенными транспондером, у них не было летного плана, но летчики поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!