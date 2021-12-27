Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подорожала на 50%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 50%, сообщает оператор передающей системы страны Litgrid.

По его сообщению, электроэнергия подорожала в связи с тем, что на смену производству на ветряных установках пришла генерация на ТЭС – эта тенденция особенно ярко проявляется в Литве, где количество энергии, произведённой на тепловых электростанциях (ТЭС), выросло в два раза.

В период 20-26 декабря в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 253,7 евро за мегаватт-час, в Латвии она подорожала почти на 57% до 247,5 евро за магаватт-час, а Эстонии цена на нее выросла на 52% до 233,5 евро за мегаватт-час.

Потребление электроэнергии на минувшей неделе в Литве выросло на 2% до 272 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 43% потребления электроэнергии в стране.

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