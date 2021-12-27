Литовским пограничникам и помогающим им военным не пришлось применять служебное оружие. Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

В воскресенье никого из иностранцев не впустили по гуманитарным причинам.

В субботу пограничники развернули 14 иностранцев, в пятницу – 7, в четверг – 5, в среду – 8. Во вторник не фиксировалось ни одной попытки незаконного пересечения границы Литвы.

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За минувшие сутки латвийские пограничники не впустили 54 мигранта, пытавшихся попасть в страну из Беларуси. В субботу таких иностранцев было 68, в пятницу – 57, в четверг – 103.

За последние две недели в Латвии значительно увеличилось число попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8 тыс. мигрантов. Правда, некоторые лица пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

До середины января в связи с миграционным кризисом на границе Литвы объявлено чрезвычайное положение.

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