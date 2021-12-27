Эксперты обеспокоены: жители Литвы не торопятся проверять информацию - чем это объяснить?

После того, как Евростат объявил, что литовцы среди жителей Евросоюза реже всех остальных проверяют информацию из интернета, медиа-эксперты страны призывают правительство уделять больше внимания развитию критического мышления.

Согласно опросу, проведенному в этом году, только 11% населения Литвы в возрасте 16–74 лет проверяли информацию, которую видели на веб-сайтах или в социальных сетях, в то время как в среднем по ЕС этот показатель достигает 23%.

Между тем, 38% опрошенных литовцев заявили, что видели недостоверную или сомнительную информацию, а в ЕС так ответили 47%.

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"Проверка требует усилий. Это требует движения вперед, углубления, критического мышления. Те, кто делает этот шаг, не скользят по поверхности", – сказала агентству BNS Ауксе Балчитене, профессор кафедры общественной коммуникации Университета Витаутаса Великого.

По ее словам, данные Евростата показывают, что в плане критического мышления большинство порошенных не требовательны к себе.

Между тем, научный сотрудник Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Нериюс Малюкявичюс, подчеркнул, что "способность проверять информацию не является врожденной, а воспитывается".

Начинать это воспитание следует еще в школах

По словам Балчитене, проверка информации характерна размеренному образу жизни, а сейчас общество находится на противоположном полюсе - быстрой жизни.

"У нас больше нет пространства для размышлений, просто идет битва мнений в социальных сетях. Это не требует усилий по поиску и проверке информации", – сказал эксперт.

По словам профессора, для достижения лучших результатов необходимо воспитание.

"Государственная политика в данном случае, безусловно, играет важную роль. Для этого нужна стратегия, которая показывает усилия по развитию личности как самокритичной", – сказала Балчитене.

Она также подчеркнула, что критическое мышление развивается на протяжении всей жизни и является непрерывным процессом.

"Обучение критическому мышлению не является проблемой в каком-то одном секторе, скажем, в образовании, культуре или средствах массовой информации. Необходимо взаимодействие всех этих институтов, которые создают и поддерживают познание, знания и память", - сказал профессор.

По мнению Малюкявичюса, медиаграмотность нужно развивать с раннего возраста.

"Те страны, где есть программы медиаграмотности с начальной школы, например в Финляндии, где школы учат проверять информацию, показывают хорошие результаты", - сказал он.

По мнению политолога, эта проблема - «вопрос политической воли», что бы адаптироваться к изменившейся среде.

"И это связано не только с какой-то российской дезинформацией, это также связано с информационной средой, когда в социальных сетях могут осуществляться и различные преступления, финансовые манипуляции", - сказал Малюкявичюс.

Влияние советского наследия

По мнению Малюкявичюса, хорошие результаты скандинавских стран можно объяснить тем, что эти страны долгое время считались "самыми читающими", в отличие от стран Южной или Восточной Европы.

"Похоже, что более читающие общества все больше и больше проверяют эту информацию", - сказал политолог.

По словам Малюкявичюса, результаты Литвы отчасти можно отнести и к наследию советской эпохи, особенно среди пожилых людей.

"Возможно, это наследие советской эпохи, когда публичная информация воспринималась как догма, как данность, не было альтернативных СМИ, плюралистического общества, где эта информация могла быть проверена", - пояснил политолог.

В то время Балчитене указала, что это побудило часть общества искать истину, проверять информацию и преподносить ее в переносном смысле.

"В советское время у людей развилось умение читать между строк и появилось желание иметь альтернативные пространства. Например, театр, поэзия, этнография и тому подобное. Что-то ускользало из-под цензуры", - сказала она.

Однако Малюкявичюс подчеркнул, что, хотя этот показатель является определенным сигналом, "его нельзя обобщать в картине страны".

По данным Евростата, румыны (12%) и поляки (16%) меньше всего проверяют информацию в Интернете после литовцев, чаще всего в это делают жители Нидерландов (45%), Люксембурга (41%) и Ирландии (39%).

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