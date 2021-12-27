Перевозчики удивлены планами правительства: придется нанимать новых работников

Министерство социальной защиты и труда немерено усовершенствовать порядок выплаты суточных работникам – предлагается снижать их только в соответствии с заранее оговоренными критериями. Однако представитель профсоюза Литовских перевозчиков Аудрюс Цузанаускас сказал, что для того чтобы на самом деле пресечь злоупотребление со стороны работодателей, нужны дополнительные меры. Между тем член президиума Linava Ромас Восилюс возмущен тем, что о планах министерства он узнал от журналиста Delfi, а не от представителей министерства.

В документах к проекту сказано, что его цель – обеспечить юридическую ясность и равноправие работников в тех случаях, когда договариваются о снижении максимального размера суточных, избежать злоупотребления со стороны работодателей в вопросе суточных и облегчить работу комиссий по трудовым спорам.

"Государственная комиссия по труду во время проверок и расследования трудовых споров выяснила, что работодатели в трудовые договоры не вписывают конкретный процент суточных, указывая только, что их будет не меньше 50% утвержденного правительством максимального размера и платит суточные в зависимости от продолжительности конкретной командировки, не соблюдает и принцип равноправия работников – тем, кто везет те же грузы на тоже расстояние, платят разные суточные.

Работникам работодатели говорят, что суточные уменьшают с учетом качества работы, обстоятельств, связанных с невыполнением задачи в установленных срок, и нарушений.

Иными словами из суточных высчитывают деньги, что запрещается делать по 1 ч. 150 ст. Трудового кодекса и 739 ст. Гражданского кодекса. В результате человек получает за командировку намного меньше суточных", – сказано в документе.

Согласно статистике, в первой половине 2021 г., по сравнению с 2019–2020 г. больше чем в два раза выросло количество тяжб, связанных с взысканием невыплаченных суточных.

Предлагается оставить право за профсоюзом и работодателем договориться о снижении суточных в коллективном трудовом договоре, а если его нет – установить такой порядок в местном нормативном акте, если сокращение не превышает 50% утвержденного правительством максимума, при этом должны указывать объективные критерии сокращения выплат (например, государство, куда едет водитель; разновидность перевозки, вид груза, продолжительность командировки, сезон, цикличность и т.д).

Цузанаускас предлагал снижать размер суточных только тогда, если они нужны для оплаты питания и ночлега, причем это должно сопровождаться соответствующими документами.

Он также указал, что с таким порядком работники должны быть ознакомлены - поставить подпись под соответствующим документом или же его должны выслать на эл. почту работника, чтобы пресечь манипуляции датами приказов.

Представитель Linavа Восилюс сказал, что эта новость общину очень удивила, поскольку ее узнали от Delfi, а не от представителей Соцмина. Он сказал, что на встречах с вице-министром Витаутасом Шилинскасом о таком порядке не упоминалось и сам проект на согласование не присылали.

Он сказал, что представит Соцмину свои замечания по проекту в письменном виде. По словам Восилюса, потребуется нанимать новых работников администрации для выполнения требований проекта.

"Кроме того, ассоциация Linava предлагает идти к диалогу и говорить, а не принимать решения за спиной", – сказал он.

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