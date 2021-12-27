Синоптики рассказали о погоде после Рождества: какие ждут перемены и когда

В ближайшие дни погода останется зимней.

27 декабря без особых осадков. Местами туман и иней. Ночью будет 8–13, на северо-востоке 15, у моря 1–3 градуса мороза, днем будет 1–6 градусов мороза, у моря 0–2 градуса тепла.

28 декабря без особых осадков. Ночью местами туман и иней. Днем на западе поднимется сильный ветер, до 15 м/с. Ночью 7–12, днем 3–8 градусов мороза.

29 декабря на западе пройдет небольшой снег, возможен гололед. Местами метель, ветер будет дуть со скоростью 15 м/с. Ночью 5–10, на востоке до 12, днем 3–8 градусов мороза.

30 декабря ночью во многих районах ожидаются осадки, гололед. Днем у моря ветер достигнет скорости 15 м/с. Ночью будет 4–9 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, у моря до 4 градусов тепла.

31 декабря ночью во многих районах осадки, днем местами небольшой дождь. Местами туман, гололед. По-прежнему у моря будет дуть сильный ветер. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, у моря до 4 градусов тепла, днем 0–5 градусов тепла.

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