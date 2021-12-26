За этот проступок суд приговорил женщину к 7 месяцам ограничения свободы и обязал ее отработать 100 часов неоплачиваемой работы.

По словам представителя суда Ирмы Гритенене, суд, рассматривавший уголовное дело, установил, что пятидесятилетняя жительница Купишкис, которая была проинформирована медицинским учреждением о заражении коронавирусом и необходимых мерах безопасности, которых она должна придерживаться, покинула свое место жительства и самоизоляции, таким образом создавая опасность для окружающих заразиться опасным инфекционным заболеванием.

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Женщина оправдывалась, что не чувствовала никаких признаков болезни, частично признала вину. Однако ее вина была подтверждена показаниями свидетелей, анализом использования телефона и базовых станций, к которым был подключен телефон, и другими доказательствами.

Вынося приговор, суд постановил, что цели приговора будут достигнуты, если женщина будет приговорена к ограничению свободы - она не работает и налагать на нее штраф нецелесообразно.

Суд признал жительницу Купишкис виновной в совершении уголовного преступления и приговорил ее к 7 месяцам ограничения свободы, обязав работать или находиться на учете в Службе занятости при Министерстве социальной защиты и труда Литовской Республики в период ограничения свободы.

Женщина обязана отработать 100 часов неоплачиваемой работы в сферах здравоохранения, социальных службах или неправительственных организациях, которые заботятся о престарелых, инвалидах или других нуждающихся людях в течение 5 месяцев с момента вступления приговора в силу.

Приговор может быть обжалован в Паневежский окружной суд в течение 20 дней со дня опубликования.

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