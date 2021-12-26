Врач из Израиля сравнил условия в Литве и в своей стране: одна вещь очень не понравилась

Литовцы более дисциплинированные люди, чем израильтяне, - сказал Тувия Лазаускас, врач, работающий в Израиле, комментируя поведение населения во время пандемии.

Врач надеется, что люди в его стране согласятся на вакцинацию.

"В Израиле уже несколько сотен инфицированных. Один даже умер накануне. Хотя мы знаем, что вариант омикрона ужасно заразен, он не так опасен. Думаю, общественность согласится. Против вакцины не будет возражений. Как врач и как обычный гражданин, я вижу, что это удача, что есть эти вакцины", - сказал Т. Лазаускас.

Приехавший в Литву врач похвалил наших жителей.

"Здесь есть порядок. Я вижу, как большинство людей ходят в масках даже на улице. Для входа в любое помещение необходимо предъявить паспорт возможностей. Вчера мы были в Вильнюсе, в ТЦ, люди ходят в масках, и их впускают только после проверки паспорта возможностей. До сих пор паспорт возможностей был специфическим для нас. Если вы пришли в ресторан, вас проверяли, когда вы приходите в супермаркет - вас никто не проверяет. Наши люди в вопросе масок менее дисциплинированы, чем вы", - сказал Т. Лазаускас.

Но одна вещь врачу не понравилась.

"Когда несколько дней назад мы летели в Вильнюс, нас никто не проверял. Мы ушли, и нас никто не проверил, никто ни о чем не спрашивал", - удивился Т. Лазаускас.

В Израиле тоже есть сопротивление

Он напомнил, что Израиль закрыт для туристов. Однако и правила там не очень строгие.

"Тут очень прислушиваются к общественности, чтобы не было так, что она будет испытывать давление и будет напугана. Есть споры, как и во всех правительствах, между министрами, занимающимися экономикой, и министрами здравоохранения и образования. Мы, как и вы, решили, что необходимо делать прививки детям в возрасте от 5 до 11 лет. У нас этот процесс продвигается очень медленно. Только около 10 процентов детей вакцинированы. Жалко, потому что они те, кто заражают", - сказал Т. Лазаускас.

В Израиле также выступают против мер безопасности, введенных из-за коронавируса.

"Еще какое сопротивление. Люди в министерстве здравоохранения, которые определяют карантинные ограничения, ходят с телохранителями. Противников ограничений здесь не так много, но антиваксеры очень шумные", - сказал Т. Лазаускас.

Врач отметил, что в Израиле их почти 10 миллионов жителей. Более четырех миллионов человек были вакцинированы тремя дозами. Около полумиллиона человек до сих пор не вакцинированы.

"Это неправильно, они думают только о себе, никто не думает об обществе", - сказал Т. Лазаускас.

Вакцинация требуется только в некоторых местах

По словам врача, в Израиле нет обязательной вакцинации для врачей. В их стране это может потребоваться в каких-то частных компаниях или в армии.

"Например, я работаю и в больнице, и в поликлинике, и у нас есть медсестра, которая отказалась вакцинироваться. И каждые два дня она делает тест на антигены. Я думаю, что она делает это за свой счет, но я не знаю точно, потому что мы очень стараемся не задевать людей. Нет никаких обязательств.

Прививки могут требоваться в частных компаниях. А в армии все вакцинируются, а если нет, то уезжаешь в командировку и денег не получаешь. А для медицинских работников это не обязательно", - сказал Т. Лазаускас.

Врач пожелал литовцам всего наилучшего.

"Я не только гражданин Литвы, я родился в Каунасе, я всегда желаю Литве всего наилучшего. Это близкая мне страна, у меня остались родственники там. Желаю, чтобы все были здоровы, чтобы эпидемия исчезла, чтобы люди защищались, чтобы делали прививки, чтобы прислушивались к правительству. В это время каждый должен защищаться и делать то, что нужно", - сказал Т. Лазаускас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!