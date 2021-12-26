Темная сторона рождественской ночи в Вильнюсе: выпасть из окна, но продолжить праздновать

В рождественскую ночь (25-26 декабря) у полицейских патрулей Вильнюса было много работы. Правда, эта ночь мало чем отличалась от обычных вечеров по выходным. Только тем, что каждый водитель, имевший дело с полицией, говорил, что празднует Рождество.

Как всегда, было много пьяных водителей, драки, много жалоб на шумных соседей по ночам и так далее.

Молодые люди задержали пьяного водителя

Около 22.20 на окраине Вильнюса, на улице Салининку, пьяный водитель был пойман молодыми людьми и передан полиции. Delfi они сказали, что ехали на семи машинах, когда внезапно увидели Renault Laguna, который ехал по встречной полосе движения. Водители начали подавать световые и звуковые сигналы, но Renault по-прежнему ехал по встречной, побуждая молодых людей съехать на обочину. Лишь в последний момент водитель Renault вернулся на свою полосу движения и чуть не съехал в кювет. Позже выяснилось, что водитель пьян. Его догнали водители двух автомобилей (Audi и Mercedes) вместе с пассажирами.

Свидетели рассказали, что Renault ехал небрежно, маневрировал и так далее. Когда он сбавил скорость на повороте, Audi и Mercedes заблокировали машину пьяного водителя спереди и сзади. Ребята вызвали полицию.

Прибывшая на место полиция обнаружила, что мужчина за рулем Renault был очень пьян (2,59 промилле) при первой проверке и 2,44 промилле через пятнадцать минут.

Мужчина заявил, что не был за рулем. Якобы авто управлял его друг, который сбежал. Однако попытка оправдаться была опровергнута четырьмя свидетелями, которые подтвердили свои показания письменно - все они видели, что за рулем был этот мужчина.

Водитель Renault был арестован, а его машина доставлена ​​в полицейский участок.

Полет с балкона не остановил праздник

Около 3 часов в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что в Григишкес женщина выпала со второго этажа.

Прибывшие на место патрули обнаружили на снегу кровь, но человека не было. Вскоре жители многоквартирного дома сообщили сотрудникам полиции, из какой квартиры выпала женщина.

Полиция нашла ее дома. Женщина была настолько пьяна, что не могла подуть в алкотестер, но все еще могла говорить. Она объяснила, что праздновала Рождество со своей соседкой, случайно поскользнулась и упала с балкона. Она вернулась домой и продолжила праздновать, ехать в больницу отказалась.

Неуважительные проститутки

Около 3.20 мужчина пожаловался полиции на оказывающих интимные услуги женщин. Он сказал, что встретил на улице двух женщин, которым он заплатил 50 евро и отвел их в хостел рядом с вокзалом. Но тут одна из них взяла его 100 евро и ушла. Вторую мужчина не отпустил и вызвал полицию.

Но до прибытия патрулей мужчина передумал и заявил полиции, что у него нет претензий к проституткам.

Традиционная драка у "Метелицы"

Рядом с находящимся на ул. Вокечю ночным клубом "Метелица" очень часто случаются драки. Без них не обошлось и в эту праздничную ночь.

Патрули, с которыми ездил журналист Delfi в рождественскую ночь, предполагали, что после 5 часов утра, когда закрываются клубы, произойдет драка. Догадка подтвердилась.

В начале 6 утра вильнюсские полицейские, наблюдая за уличными камерами, увидели драку у ночного клуба "Метелица". Патрулям было дано указание ехать на улицу Вокечю, потому что двое очень агрессивных молодых людей избивали людей, один мужчина был настолько избит, что упал на землю и некоторое время лежал без движения (затем оклемался).

К клубу приехали несколько бригад милиции. Свидетели точно описали внешний вид и одежду агрессоров, что облегчило опознание нападавших. Один из них был пойман сотрудниками возле "Метелицы", а другой сбежал. Но на соседней улице его поймали и задержали. Во время задержания у сотрудник полиции получил повреждение пальца.

Пока полиция ловила зачинщиков драки, избитые сели в машину и уехали.

Один из агрессоров был немедленно доставлен в полицию, а молодой человек, который пытался скрыться и был пойман, сначала был доставлен в больницу, чтобы врачи зашили рану на голове.

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