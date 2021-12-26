Не упустите возможность увидеть: зима показала себя во всей красе

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Что может быть прекраснее белой зимы, когда поля и леса покрыты снегом, а в природе царит необычайный покой?

Хотя погода была переменчивой, фотографам удалось запечатлеть невероятно красивые моменты. Синоптики говорят, что сложно предсказать, как долго продержится снег, поэтому откладывать зимние развлечения и прогулки не стоит. А тех, у кого еще не было такой возможности, приглашаем насладиться уже запечатленными белыми, пушистыми и невероятно красивыми кадрами этой зимы. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!