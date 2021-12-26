Коронавирус в Литве: 673 новых случая и 19 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 673 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

13 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1143 пациента с COVID-19, 115 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 3,6 тыс. молекулярных (ПЦР) и 748 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 731,3 случая. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,5%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 511,6 тыс. человек, скончались - 7287 человек.

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