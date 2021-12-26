Рождество в Друскининкай: искавшие впечатлений гости города не остались разочарованными

Вечером первого дня Рождества гости и жители Друскининкай, выйдя из-за праздничных столов, поспешили полюбоваться очарованием курорта, сфотографироваться у главной елки города на Площади развлечений.

"Жена сомневалась - Друскининкай или Паланга, но мнение детей стало определяющим. Не жалеем об этом. Может быть, когда сыновья вырастут, климат изменится настолько, что во время Рождества придется ехать на север в поисках снега, но это навсегда останется в его памяти - Рождество нашей семьи в Друскининкай", - сказал Адомас из Вильнюса.

Не только его семья с радостью наблюдала за падающими снежинками, махала рукой проезжающему рождественскому поезду и фотографировала каждую замысловато установленную инсталляцию в парке рождественских елок.

"Могло бы быть больше людей, но все равно не карантин, что-нибудь продадим. Самое главное, что у всех отличное настроение. Дул порывистый ветер, я его еле выдержал, а теперь он утих и одновременно появились снежинки", - сказал продавец закусок.

В допандемический период большинство гостей Друскининкай во время зимних каникул были отдыхающими из России и Беларуси, а теперь курорт вынужден довольствоваться литовцами, которые собираются здесь по выходным. Однако некоторые прохожие, вышедшие на улицу в первый день Рождества, говорили, что практически в последнюю минуту нашли места в гостиницах Друскининкай.

"У немноголюдного курорта есть свои преимущества. Не пришлось ждать очереди у канатной дороги через Нямунас, и теперь мы надеемся влезть в рождественский поезд - я видел, что он неполный. Но самое главное, что дети встретили Санту у елки. Это все, что им было нужно для полного счастья", - сказала Аделе из Каунаса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!