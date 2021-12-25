Массовое ДТП в Швенчёнском районе: есть пострадавшие

В субботу, около 11.30, на участке дороги между Швенчёнисом и Пабраде, недалеко от села Памерёняй, столкнулись 6 автомобилей, есть пострадавшие, один из них был зажат в машине.

По предварительным данным полиции, пострадали четыре человека, один из которых (зажатый в машине) получил наиболее серьезные травмы. Мужчину освободили пожарные.

Столкнулись Opel Vivaro, VW Passat, Volvo XC70, Nissan Juke и VW Touran. Шестой автомобиль, Nissan X-Trail, оказался в кювете, когда его водитель съехал с дороги, чтобы избежать столкновения.

По словам официальных лиц, авария произошла, когда Opel Vivaro выехал на встречную полосу движения и столкнулся с VW Passat. Водитель последней машины был зажат и доставлен в больницу с множественными травмами. Остальные получили несерьезные повреждения, им оказали помощь на месте, ехать в больницу они отказались.

Все водители были трезвые.

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