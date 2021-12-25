К каунасской елке в субботу снова съехались пожарные

Kas vyksta Kaune ru.DELFI.lt

Kalėdų eglė Foto: Kas vyksta Kaune

На рассвете рождественского утра каунасцы собрались на Ратушной площади, чтобы ощутить неприятное ощущение дежавю, когда к главной елке города приехали спецслужбы. К счастью, на этот раз рождественской елке не грозила серьезная опасность.

"Сегодня каунасская елка снова пригорела", - написала читательница, отправившая фотографии порталу Kas vyksta Kaune. По словам Каунасского пожарно-спасательного управления Департамента пожарной охраны и спасения, около 11 часов утра было получено сообщение о том, что провода искрились примерно в 10 метрах от главной Каунасской ели. По приезду пожарных и после осмотра было решено огородить место и профессионалов из служб электроснабжения. Неисправность была устранена быстро, о конкретном повреждении не говорилось. Kalėdų eglė Foto: Kas vyksta Kaune Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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