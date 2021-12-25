Премьер-министр Литвы: встречи с представителями "Беларуськалия" не проводились

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что у нее нет информации о встречах литовских официальных лиц с представителями компании "Беларуськалий", внесенной в санкционный список США.

По словам Шимоните, общение шло с представителями контролируемой "Беларуськалием" компании - "Белорусская калийная компания" (БКК), которая на тот момент еще не находилась в санкционном списке.

"Встречи с компанией, попавшей под санкции, не проводились, на тот момент эта компания не входила в санкционный список", - заявила премьер в Сейме.

Эту информацию также подтвердил заместитель министра иностранных дел Эгидиюс Мейлунас, участвовавший во встречах с представителями БКК: "Эти встречи были направлены на разъяснение причин санкций, введенных Соединенными Штатами, и согласовывались со стратегическими партнерами Литвы".

"Мейлунас не был уполномочен ни общаться, ни вести переговоры, нет никаких оснований говорить о каких-либо переговорных договоренностях, достигнутых заместителем министра", - добавила Шимоните.

Портал 15min сообщил, что в середине октября Мейлунас дважды встречался в Вильнюсе с представителями БКК. Встречи состоялись во время переговоров последней с ЛЖД о внесении изменений в договор, который устанавливал авансовые платежи за транспортировку удобрений.

В своем сообщении порталу 15min Министерство иностранных дел отмечало, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт таких встреч.

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