Президент страны: желаю Литве радостных праздников

Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене поздравляют жителей страны с Рождеством.

"Дорогие, в самую тихую ночь года мы все возвращаемся в свой дом. Одни мысленно, звонками, другие садятся за общий стол. Зажигаем свечи.

Сегодня нам очень надо остановиться и увидеть, как много всего у нас есть. Еще раз осознать, что у на есть общего, что нас объединяет. Давайте почерпнем силу сделать шаг вперед. Мы, литовцы, сильны и непобедимы, когда бываем вместе.

Пусть в каждый город и удаленное село, на каждую улицу вернется надежда. Пусть каждый стол в Сочельник будет овеян верой, миром и любовью.

Уютного и спокойного Сочельника. Волшебного рождественского утра нашим семьям и самым маленьким их членам! Радостных праздников Литве!", - пожелали президент и его супруга.

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