В Швянтои зима радует глаз ледяными скульптурами

Виктория Дачинскайте ru.DELFI.lt

Ledo skulptūros Foto: Vitalijos Meškienės nuotr.

Говорят, что природа - лучший художник, с этим сложно не согласиться. Зимой вода и ветер создают красивые скульптурные композиции. Такое произошло в Швянтои.

Виталия из Швянтои успела сфотографировать первые созданные природой этой зимой ледяные скульптуры. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!