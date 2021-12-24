Виталия из Швянтои успела сфотографировать первые созданные природой этой зимой ледяные скульптуры.

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