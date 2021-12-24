Большая часть христиан отмечает Рождество: впереди три выходных

Сегодня большая часть христиан мира начинает праздновать Рождество — один из главных праздников в году.

Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий, а также верующие большей части православных церквей, в Румынии, Болгарии, Албании и Греции Рождество тоже отмечают в декабре.

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю, встречают Рождество Христово 7 января.

День 24 декабря у католиков носит название Рождественский сочельник. Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост.

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