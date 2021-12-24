Коронавирус в Литве: 1581 новый случай и 21 смерть

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1581 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончался 21 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

17 умерших были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1528 человек, полную схему вакцинации завершили 16 306 человек.

В больницах сейчас проходят лечение 1127 пациента с COVID-19 - почти на сто меньше, чем сутками ранее, 112 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12 700 молекулярных (ПЦР) и 4800 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей несколько несколько снизился и составил 765,9 случаев. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,2%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились почти 509 000 человек, скончались - 7200 человек.

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