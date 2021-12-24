Один товар в аптеках жители покупают коробками

Вильнюсских провизоров уже не удивляет большое количество вильнюсцев, приходящих за быстрыми тестами на коронавирус. В последние дни спрос на тесты особенно высок, сообщают "Новости" LNK.

"Дочь только что вернулась из Швеции, вот хочу, чтобы все проверились, не приходили ко мне, не сделав тест. Поэтому покупаю больше тестов", – сказала провизору одна женщина.

Другой покупатель сказал, что собирается вместе вся семья, вот он и хочет провериться перед встречей.

Провизоры рассказали, что люди покупают тесты, не штуками, а коробками. Одни оставляют тесты под елками, другие проверяются ими перед праздниками и после них.

Провизоры считают, что жители покупают тесты не из-за "омикрона", а чтобы безопасно встретить праздники с близкими.

"Да, у нас продажи выросли на 45%. Я каждый день боюсь, что тестов может не хватить", – сказала провизор Gintarinė vaistinė Зита Янушаускене.

"Приходят обычно те, кто уже привился дважды, покупают и здоровые, чтобы провериться, ведь бывают бессимптомные случаи. Если супруг или супруга болеют (бывает насморк, кашель, горло болит), то вторая половина, не сделав тест, даже не рискует выходить из дома", – прибавила она.

Раскупают быстрые тесты и в магазинах, там также фиксируют рекорды.

"Тесты сметают с прилавков, с мая продажи выросли на 85%", – сказала представитель IKI Вайда Будрене.

В магазинах Maxima 21 декабря купили больше 3000 тестов - это рекордное количество.

"Мы обеспечили поставки, увеличили заказы, надеюсь, все будет хорошо", – заметила она.

Но есть и такие жители, которые привились третьей дозой и надеются, что праздники пройдут в безопасной обстановке.

"Я, наверное, не буду делать тест, я привита, стараюсь избегать больших собраний, думаю, все будет хорошо. Кроме того, и в семье все привиты, поэтому спокойнее", – сказала девушка.

Эксперты напоминают, что вакцинация полностью от риска заболевания не защищает. Они напоминают, что важно соблюдать правила гигиены и соблюдать дистанцию.

"Мы должны понять, что даже ПЦР-тест имеет свои границы и не всегда дает результат. Поэтому, по сути, чем больше таких вечеринок будет, чем больше людей встретится, тем больше будет риска", – представитель лаборатории Национального здравоохранения Альгирдас Гришкявичюс.

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