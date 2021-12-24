В Литве подорожали и деды морозы: но и за большие деньги они идут нарасхват

В этом году в Литве вырос спрос на услуги дедов морозов, у большинства из них нет свободного времени, да и цены на их услуги выросли.

В этом году дедам морозам нужна хорошая обувь - дорога ждет долгая и интенсивная.

"Как начали звонить две недели назад, так и звонят до сих пор. Свободных мест становится все меньше", – сказал LNK Дед Мороз Даугвидас Станюнас.

В прошлом году он работал в праздники всего три дня и вел мероприятия удаленно, а один раз размахал рукой детсадовцам, которые смотрели на него из окна, подарки оставил у двери в здание детсада.

"Цены сильно колеблются. В это году мы подготовили две программы. Первая программа с участием Деда мороза и Снегурочки стоит 150-180 евро в зависимости от города. А программа с участием 4 аниматоров стоит 180-220 евро", – сказал Станюнас.

В Паневежисе по сравнению с допандемическим периодом деды морозы подорожали на 30–40 евро. И свободных дедов морозов практически нет.

На случай введения ограничений деды морозы придумали три сценария: контактный, удаленный и на улице.

Еще один Дед Мороз, с которым говорил журналист LNK, сказал, что и у него свободных мест осталось немного.

"Осталось лишь два дня. Это понедельники почему-то. Все остальные дни заняты", – сказал Дарюс Люткявичюс.

Основные заказчики дедов морозов - по-прежнему детские сады, частные лица, некоторые учреждения.

У дедов морозов должен быть "паспорт возможностей".

Несмотря на то, что в Литве нет карантина, Национальный центр общественного здравоохранения призывает детские сады не нанимать дедов морозов со стороны.

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