В крупных городах Литвы увеличиваются потоки желающих привиться

Перед центрами вакцинации в некоторых крупных городах Литвы снова стоят очереди. Больше всего людей приходят прививаться бустерной дозой. Может быть, интенсивно прививаться людей побудили перемены, которые входят в силу с 28 декабря (срок действия "паспорта возможностей" привитых двумя дозами сокращается до 7 месяцев). Кроме того, "паспорт возможностей" требуется детям старше 12 лет и 2 месяцев.

Однако только с этими переменами повышение темпов вакцинации специалисты не связывают.

Они рассказали, что рост числа прививающихся наблюдается в последние 3 недели. Вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене сказала, что свободные места еще есть.

Представитель Вильнюсского самоуправления Паулюс Вайтекенас сказал Delfi, что сейчас число прививающихся достигло того, которое наблюдалось в конце лета. Оно выросло, когда продлили время вакцинации в центре LITEXPO и начали прививать детей 5-11 лет (в Вильнюсе привиты 2000 детей этой группы).

"Половина прививающихся сейчас - это люди прививающиеся бустерной дозой вакцины", - сказал Вайтекенас.

Он напомнил, что записаться на прививку можно на сайте vakcina.vilnius.lt, 1808.lt или по номеру 1808.

Активнее прививаются не только жители Вильнюса, но и клайпедчане. Координатор клайпедского центра Гедиминас Драгунас сказал, что рост числа прививающихся наблюдается уже две недели. Например, на последней неделе ноября привились 500 человек, а на этой неделе до четверга - 800 человек. Большая часть прививалась в третий раз, меньшая - первой дозой. По словам Драгунаса, детей 5-11 лет в Клайпеде прививают неохотно.

Представитель Каунасского самоуправления Раса Маркаускайте сказала, что в Каунасе в течение некоторого времени в день прививают 2000-3000 человек, большая часть прививающихся прививаются бустерной дозой. В группе 12-15 лет в Каунасе привиты почти 42% подростков. Детей 5-11 лет в Каунасе также пока прививают медленно.

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