Премьер-министр Литвы: прогнозируют рост цен, но есть и более важная весть

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что быстрый рост цен не является местным феноменом. По ее словам, правительство предприняло решения, которые облегчат шок, а рост доходов, должен быть быстрее роста цен. В следующем году надеются на более стабильную ситуацию.

"Естественно, что ситуация такая, но, по прогнозам экономистов, все же рост доходов будет выше роста цен, это, наверное, главное при нынешних обстоятельствах", - сказала премьер.

По ее словам, со следующего года правительство предусмотрело расходы на повышение минималки, повышение небольших пенсий, пенсий одинокого человека, на повышение зарплат в бюджетном секторе.

"Все эти решения запланированы так, чтобы наибольшую пользу ощутили люди с самыми небольшими доходами, у которых рост цен вызывает больше всего напряжения", – пояснила Шимоните.

Что касается цен на энергетические ресурсы, премьер сказала, что были приняты решения для того, чтобы разбить цены на более длительный срок. "Также появилась возможность получить социальную помощь на оплату коммунальных счетов", - заметила премьер.

"Надо ясно понимать, что это не какой-то феномен у нас. Во всех странах, в странах Запада, давно, наверное, не видели такого роста цен, это обусловлено целым рядом причин. Часть причин связана с энергоресурсами и ценами на них, другая часть - с таким нетипичным шоком для предложения, связанным с проблемными поставками, которые не восстановились после ковида. Нет какой-то оптимистической информации в связи со снижением цен в ближайшее время, но в следующем году мы надеемся, что ситуация в следующем году будет высокой, но стабильной", – продолжила она.

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