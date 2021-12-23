Если можете никуда не ехать - оставайтесь дома: Вильнюс сковали заторы

Согласно данным систем, отслеживающих ситуацию на дорогах, 23 декабря, в 13 ч. в Вильнюсе образовалось не меньше 8 заторов. Большая их часть – на главных артериях города, на самых больших улицах. Заторы образовались на ул. Карейвю, Озо, Калварию, Укмергес. Читатели Delfi сообщают о заторах на ул. Тукстантмячё.

В одних местах причина заторов - большое число машин, едущих в сторону торговых центров, а в других - ДТП.

В столице произошло как минимум 5 ДТП, которые полностью остановили движение. Например, одно ДТП произошло у кольца на ул. Геросёс Вильтес, где пересекается множество транспортных потоков. Немало небольших ДТП фиксируется в Жирмунай, где находятся крупные ТЦ.

Согласно прогнозам, заторы не уменьшатся до позднего вечера, поскольку многие в этот день планируют отъезд к близким и родственникам, а также купить все необходимое к празднику.

Foto: Stop kadras

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