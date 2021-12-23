С января депутаты смогут попасть в Сейм только с "паспортом возможностей"

С января парламентарии смогут попасть в Сейм Литвы только по "паспорту возможностей".

В четверг парламент принял такую ​​поправку к Уставу Сейма 89 голосами "за" при 17 "против" и 19 воздержавшихся. Она вступает в силу 1 января.

Предусмотрено, что после объявления в стране чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения инфекционной болезни или объявления карантина член Сейма может войти в парламент, представив документ, подтверждающий соответствие лица критериям, указанным в постановлении правительства об экстремальной ситуации или карантине.

Если депутат, не имеющий такого документа, не участвует в заседаниях Сейма, комитетов или комиссий, заседание считается пропущенным без уважительной причины.

Также во время пандемии член Сейма сможет приглашать избирателей на собрания в помещении только при наличии такого документа.

Противники "паспорта возможностей" обвинили тех, кто его ввел, в двойных стандартах и ​​заявили, что решение о доступе в здание Сейма направлено на то, чтобы унизить политиков, выступающих против "паспорта", а также уменьшить количество оппонентов в Сейме.

Бывший спикер Сейма и представитель правящего Движения либералов Викторас Пранцкетис заявил, что подобное требование, напротив, устанавливает равенство всех людей, в том числе парламентариев перед законом.

Премьер-министр Ингрида Шимоните перед голосованием по вопросу "паспорта возможностей" для политиков заявила, что Сейм примет этичное решение, если введет требование о наличии у парламентариев такого документа при входе в здание.

"Скажем, в Латвии, где существует обязанность вакцинировать людей определенных профессий, парламент постановил и в отношении себя, что люди, которые не были вакцинированы, не имеют возможности посещать заседания парламента", - сказала глава правительства.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что, вводя обязательный "паспорт возможностей" для входа, Сейм станет примером для населения.

Инициатор внесения поправки, первый вице-спикер Сейма Юргис Разма сказал, что поправка поможет Сейму избежать критики в связи с тем, что одно правило было установлено для простых граждан, а другое - для парламентариев.

В настоящее время для входа в Сейм всем посетителям, журналистам и сотрудникам канцелярии необходимо предъявить "паспорт возможностей".

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