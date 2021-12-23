Ограничение на передвижение нелегальных мигрантов в Литве может быть продлено еще на полгода

Сейм в четверг разрешил до одного года ограничивать свободу передвижения находящихся в Литве нелегальных мигрантов.

За такие поправки к Закону о правовой помощи иностранцам проголосовал 81 парламентарий, против было 14, воздержалось 15.

Такие ограничения вводятся на время экстремальной ситуации.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас заявил, что таким образом Литва станет непривлекательной для нелегальных мигрантов, также мигранты не смогут из центров размещения свободно уезжать в Западную Европу.

Член фракции демократов "Во имя Литвы" Витаутас Бакас заявил, что эти поправки приблизили Литву к тому, что планка соблюдения прав человека снизилась до исторического минимума.

В проекте поправок предусмотрено, что мигрант, прибывший в страну во время войны, чрезвычайного положения или экстремальной ситуации из-за массового наплыва мигрантов, может быть задержан не более, чем на шесть месяцев. Если за это время его прошение не было удовлетворено, или он не обратился за убежищем, или не удалось выслать его из страны, срок задержания продлевается еще на полгода.

Группа парламентариев предлагала, чтобы за продлением срока задержания еще на полгода нужно было обращаться в суд, однако Сейм этого не одобрил.

Согласно закону, если решение о высылке человека, прибывшего в Литву нелегально во время экстремальной ситуации, в страну происхождения не выполняется в течение пяти лет, то ему выдается временный вид на жительство в Литве на один год.

В проекте также предусмотрено оказание гуманитарной помощи во время чрезвычайного положения или экстремальной ситуации.

Согласно поправкам, нелегальные мигранты, которые не обратились за убежищем, будут иметь право на бесплатное получение информации о своем правовом статусе на понятном для них языке, будут иметь право на гарантированную государством юридическую помощь, необходимую медицинскую помощь, пособие на еду, если бесплатное питание не гарантируется. Несовершеннолетние - на обучение.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционного потока и называют это гибридной агрессией.

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