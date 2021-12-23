"Delfi. Главное: встречаем Рождество по-литовски - от мероприятий до еды и традиций

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Новый выпуск "Delfi. Главное" целиком посвящен приближающемуся Рождеству. О том, как его праздновали в Литве раньше и празднуют сегодлня в разных городах страны рассказывают гости передачи: организатор фестиваля "Рождество в столице" Пятрас Бевз, наш коллега из Клайпеды журналист Денис Кишиневский, эксперт по литовскому кулинарному наследию, профессор Вильнюсского университета Римвидас Лаужикас, гид агентства "Savaitgalio ekskursijos" Анна Бриш - Имбрасене.

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