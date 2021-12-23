За сутки на границе Литвы развернули 8 мигрантов, 5 человек впустили по гуманитарным причинам

За минувшие сутки литовские пограничники развернули 8 нелегальных мигрантов, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В Литву по гуманитарным причинам в среду впущено 5 иностранцев, о чем СОГГЛ сообщила в четверг.

По данным пограничной службы, в эти данные не включены четыре мигранта, которые представляются гражданами Пакистана. Их в среду пограничники задержали в Варенском районе. Лица без документов были доставлены на заставу в Кабяляй.

В четверг пограничники планируют продолжить выяснение обстоятельств их прибытия в Литву.

В среду вечером полицейские доставили из Йонавы в Пункт пограничного контроля Каунасского аэропорта мужчину, который, по предварительным данным, устно попросил об убежище. У него было российское водительское удостоверение, он сообщил, что попал в Шенгенское пространство не через границу Литвы, а через границу другой страны Шенгена.

Мужчину временно разместили в помещении для соискателей убежища Каунасского аэропорта.

По сообщениям СОГГЛ, в среду вечером с территории Беларуси у Друскининкай было запущено пять сигнальных ракет. Еще одна ракета - рядом с Варенским районом.

Применять служебное оружие за минувшие сутки действующим во время миграционного кризиса литовским пограничникам и помогающим им военным не пришлось. Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

В Латвии среда была спокойнее - в страну из Беларуси не пустили 18 мигрантов.

С начала августа пограничники развернули более 8 тыс. иностранцев.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционного потока и называют это гибридной агрессией.

До середины января в пограничной зоне Литвы объявлено чрезвычайное положение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!