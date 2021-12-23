В Литву по гуманитарным причинам в среду впущено 5 иностранцев, о чем СОГГЛ сообщила в четверг.
По данным пограничной службы, в эти данные не включены четыре мигранта, которые представляются гражданами Пакистана. Их в среду пограничники задержали в Варенском районе. Лица без документов были доставлены на заставу в Кабяляй.
В четверг пограничники планируют продолжить выяснение обстоятельств их прибытия в Литву.
В среду вечером полицейские доставили из Йонавы в Пункт пограничного контроля Каунасского аэропорта мужчину, который, по предварительным данным, устно попросил об убежище. У него было российское водительское удостоверение, он сообщил, что попал в Шенгенское пространство не через границу Литвы, а через границу другой страны Шенгена.
Мужчину временно разместили в помещении для соискателей убежища Каунасского аэропорта.
По сообщениям СОГГЛ, в среду вечером с территории Беларуси у Друскининкай было запущено пять сигнальных ракет. Еще одна ракета - рядом с Варенским районом.
Применять служебное оружие за минувшие сутки действующим во время миграционного кризиса литовским пограничникам и помогающим им военным не пришлось. Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.
В Латвии среда была спокойнее - в страну из Беларуси не пустили 18 мигрантов.
С начала августа пограничники развернули более 8 тыс. иностранцев.
В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционного потока и называют это гибридной агрессией.
До середины января в пограничной зоне Литвы объявлено чрезвычайное положение.
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